Zaproszenie na warsztaty “Jak oceniać znaki i bezpiecznie doradzać klientom” dla prawników.

8 stycznia (czwartek), godz. 16:00 – LIVE + NAGRANIE
Co zawiera warsztat?
BLOK 1 — Fundamenty oceny zdolności rejestrowej (perspektywa praktyka IP)
1.1 Co naprawdę oznacza „zdolność odróżniająca” w praktyce — nie w teorii
– jak interpretują to urzędy (UPRP, EUIPO)
– najczęstsze błędy pełnomocników w pierwszej ocenie
1.2 Kiedy znak jest opisowy, rodzajowy albo słaby — i jak szybko to rozpoznać
– szybka analiza „na pierwszy rzut oka”
– przykłady: angielskie nazwy, potoczne słowa, branże wrażliwe
BLOK 2 — Rola pełnomocnika: doradztwo, decyzja, komunikacja z klientem
2.1 Jak oceniać znak, gdy klient ma „emocjonalne przywiązanie” do nazwy
– jak stawiać granice
– jak nie brać na siebie ryzyka złej decyzji
2.2 Jak tłumaczyć zdolność rejestrową klientowi bez żargonu
– prosty model „YES / NO / MAYBE”
– rekomendacje: co zaproponować, gdy znak jest słaby → alternatywy
BLOK 3 — Analiza praktyczna: przykłady, mini-case’y, praca na materiałach
3.1 Analiza 2–3 rzeczywistych przykładów (anonimowych)
– ocena znaków słownych
– ocena znaków słowno-graficznych
– graniczne przypadki
3.2 Model oceny ryzyka → jak zamienić analizę na jasną rekomendację
– YES (zgłaszamy)
– MAYBE (proponujemy modyfikację)
– NO (rezygnujemy i szukamy nowej nazwy)
Zapraszamy do zapisów:
https://www.linkedin.com/events/warsztatyna-ywodlaprawnik-w-zdo7406005116970962945/https://www.facebook.com/events/855359713755431
https://poraj.com/sklep/produkt/zdolnosc-rejestrowa-w-praktyce/