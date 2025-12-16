Zaproszenie na warsztaty “Jak oceniać znaki i bezpiecznie doradzać klientom” dla prawników.
Serdecznie zapraszamy na warsztaty na żywo dla prawników. Zdolność rejestrowa w praktyce “Jak oceniać znaki i bezpiecznie doradzać klientom”.
2025-12-16, 10:19

8 stycznia (czwartek), godz. 16:00 – LIVE + NAGRANIE

Co zawiera warsztat?

BLOK 1 — Fundamenty oceny zdolności rejestrowej (perspektywa praktyka IP)

1.1 Co naprawdę oznacza „zdolność odróżniająca” w praktyce — nie w teorii

– jak interpretują to urzędy (UPRP, EUIPO)

– najczęstsze błędy pełnomocników w pierwszej ocenie

1.2 Kiedy znak jest opisowy, rodzajowy albo słaby — i jak szybko to rozpoznać

– szybka analiza „na pierwszy rzut oka”

– przykłady: angielskie nazwy, potoczne słowa, branże wrażliwe

BLOK 2 — Rola pełnomocnika: doradztwo, decyzja, komunikacja z klientem

2.1 Jak oceniać znak, gdy klient ma „emocjonalne przywiązanie” do nazwy

– jak stawiać granice

– jak nie brać na siebie ryzyka złej decyzji

2.2 Jak tłumaczyć zdolność rejestrową klientowi bez żargonu

– prosty model „YES / NO / MAYBE”

– rekomendacje: co zaproponować, gdy znak jest słaby → alternatywy

BLOK 3 — Analiza praktyczna: przykłady, mini-case’y, praca na materiałach

3.1 Analiza 2–3 rzeczywistych przykładów (anonimowych)

– ocena znaków słownych

– ocena znaków słowno-graficznych

– graniczne przypadki

3.2 Model oceny ryzyka → jak zamienić analizę na jasną rekomendację

– YES (zgłaszamy)

– MAYBE (proponujemy modyfikację)

– NO (rezygnujemy i szukamy nowej nazwy)

Zapraszamy do zapisów:

https://www.linkedin.com/events/warsztatyna-ywodlaprawnik-w-zdo7406005116970962945/https://www.facebook.com/events/855359713755431
https://poraj.com/sklep/produkt/zdolnosc-rejestrowa-w-praktyce/

KONTAKT / AUTOR
Anna Cybulka
Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa sp.o o.o.
605105924
